Проблемы российского зернового рынка становятся все более очевидными, несмотря на рекордные урожаи последних лет. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил Daily Storm, что урожайность в 2024 году пострадала не из-за погоды, а из-за низкой технологичности посева. По его словам, в 2025 году ситуация может стать еще хуже. Кроме того, новые территории России — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — сталкиваются с серьезными сложностями, связанными с рынками сбыта.





По словам Злочевского, зерно из воссоединенных регионов начало поступать на внутренний рынок России сразу после их присоединения в 2022 году. На начальных этапах объемы поставок были настолько высокими, что перерабатывающие предприятия не справлялись, отказываясь принимать продукцию из других регионов, таких, как Ростовская область. Однако сейчас ситуация изменилась: поставки стали менее интенсивными.





С одной стороны, зерно с этих территорий дешевле, чем в других регионах страны, но с другой — транспортировка и переработка обходятся гораздо дороже. Причина низкой стоимости, как отметил Злочевский, кроется в ограниченных рынках сбыта, что особенно остро ощущается внутри России. «Все отгрузки сопровождаются военными процедурами», — уточняет он. Это вынуждает крестьян продавать зерно по минимальным ценам, что делает их труд практически бесприбыльным.





Экспорт тоже под ударом. Ранее зерно закупала Сирия через Крым, но теперь она отказалась от этих поставок.





Другой серьезной проблемой, по мнению Злочевского, остается низкая технологичность посева. Введение квот на ввоз иностранных семян привело к увеличению доли отечественной генетики, однако ее урожайность, как показали полевые эксперименты прошлого года, существенно ниже. «Основная проблема — семена, а не погодные условия», — подчеркнул он.





При этом влияние погодных факторов также нельзя сбрасывать со счетов. Например, отсутствие достаточного количества осадков может ухудшить влагозарядку почвы. В некоторых регионах из-за теплой зимы образуется ледяная корка, что может привести к гибели всходов. Но, как отметил Злочевский, это лишь вероятность, тогда как низкая урожайность российских семян — уже подтвержденный факт.





Чтобы минимизировать риски и защитить урожай, Злочевский предлагает расширить программу льготного кредитования для фермеров. Это позволило бы им закупать зерно для пересева в случае гибели всходов.





Проблема, однако, заключается в нехватке собственных запасов у крестьян. Несмотря на то что сезоны 2023/24 и 2024/25 стали рекордными по урожайности, надлежащее хранение оказалось нерентабельным. В результате часть запасов оказалась испорчена из-за вредителей.