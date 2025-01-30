Тренеры по фигурному катанию из России выразили соболезнования в связи с гибелью коллег и спортсменов в США

В США разбился самолет с фигуристами на борту. По предварительной информации, погибли чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бывшая советская фигуристка Инна Волянская. Тренер Алексей Мишин выразил соболезнования, а Татьяна Тарасова в разговоре с Daily Storm призвала дождаться официальных данных, проверенной информации и воздержалась от комментариев по существу.

Мишин сказал, что не может говорить о Наумове и Шишковой в прошедшем времени, пока нет официальной информации о погибших в авиакатастрофе. По его словам, сейчас журналисты хотят «посмаковать печальные события», не оперируя проверенной информацией и не имея даже списка пассажиров.





«Я с большой болью в сердце и душе воспринял эту информацию. Боюсь признать то, что такие замечательные спортсмены и чудные люди могли погибнуть», — добавил тренер.





Также Мишин вспомнил о трагедии 1961 года, когда под Брюсселем рухнул самолет со сборной США по фигурному катанию, и назвал ситуацию ужасной.

Тренер Татьяна Тарасова отказалась давать развернутый комментарий, ограничившись парой реплик: «Я не буду ничего говорить, пока не скажут, кто там был». «[Волянская] Это моя ученица, моя любимая ученица», — добавила она.