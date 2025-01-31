Отпуск под запретом: куда поедут российские военные вместо Черного моря?

Для большинства россиян Черное море остается одним из главных летних направлений, однако разлив мазута может сделать его курорты небезопасными, если загрязненный песок не успеют убрать с пляжей до начала сезона. Обычные туристы могут выбрать другие локации, в том числе заграничные, но для военных и их семей, которым запрещен выезд за рубеж, все гораздо сложнее.





По данным Ассоциации туроператоров России, черноморские регионы остаются самыми популярными среди туристов. Однако ситуация с загрязнением воды ставит под сомнение комфортный отдых.





Мнения экспертов расходятся: доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии Крымского федерального университета Игорь Вахрушев утверждает, что купаться можно, в то время как член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян предупреждает о рисках ожогов и аллергий.

Для большинства россиян это не проблема: всегда есть альтернатива отправиться за границу. Но у военных и их семей такой «опции» нет, а неопределенность с очисткой Черноморского побережья еще больше сокращает выбор.





Юрист Артем Мугунянц объясняет, что экологическая ситуация и желание отдохнуть не играют роли при запрете заграничных поездок для военных. «Военные являются носителями служебной информации, гостайны, и из-за этого их не выпускают», — говорит он. Ограничения действуют с 2014 года и вряд ли изменятся, пока продолжается СВО.





Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев придерживается той же позиции: «Военные должны воевать или готовиться к войне, а не ездить за границу отдыхать». Вместо Черного моря или Европы он предлагает обратить внимание на альтернативные направления: Японское море, Камчатку с ее курортами и термальные источники в Тюмени, которых, по его словам, «нет нигде в мире».





Сами военнослужащие относятся к запрету на выезд по-разному. Командир отряда БАРС-16 «Кубань» с позывным Аскет уверяет, что за границу никогда не стремился: «Совершенно не тянуло и не тянет». Он предпочитает отдых в Сочи.





Сотрудник МВД, пожелавший остаться анонимным, также не видит смысла покидать страну: «В России есть на что посмотреть без языковых барьеров и разницы в укладе». Он путешествует по средней полосе, северу и Дальнему Востоку: «Населенных пунктов и безлюдных мест множество — выбирай любое направление и местность».





Источник в Федеральной службе охраны (ФСО) высказывает двоякое мнение: с одной стороны, хотелось бы увидеть другие страны, а с другой — «и в России есть где погулять». Он выбирает отдых в Новороссийске, считая Сочи слишком дорогим, а Крым — неинтересным.





Некоторые военные все же хотели бы путешествовать за границей. Один из них вспоминает поездки в Юго-Восточную Азию, где «хорошее море, вкусная еда, другая атмосфера». Теперь он выбирает отдых в южных лесах, у дольменов и водопадов или культурные маршруты Золотого кольца.





Анонимный источник в Минобороны осознает причины запрета: «Во-первых, это защита интересов государства. Во-вторых, безопасность самих военных и их семей». Он признается, что хотел бы съездить за рубеж, но принимает ситуацию: «Мы приняли присягу, служим Отечеству, выполняем свой долг». Свои отпуска он проводит в Анапе, Геленджике, Сочи и Ялте.





По данным Ассоциации туроператоров России, помимо Черноморского побережья, популярными остаются Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Тюменская область и Кавказские Минеральные Воды.





Калининград также входит в топ направлений, но с большим разрывом: 2,8% против 48% у Краснодарского края. Для военных Калиниград остается доступным вариантом: на самолете можно добраться без загранпаспорта и проблем с командованием. Однако поезда и автомобили под запретом: по словам собеседников, в Литве к россиянам относятся предвзято.





И пока не совсем ясно, успеют ли подготовить курорты Краснодарского края к сезону, Россия предлагает множество альтернатив: от Камчатки до Кавказских Минеральных Вод. Выбор за самими военными: рисковать, отдыхая на Черноморском побережье, или открывать для себя другие уголки страны.