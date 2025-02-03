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«Они не маргиналы»: омбудсмен рассказала об отравившейся диклофосом красноярской семье, где умер пятый ребенок
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Трехмесячный малыш задохнулся рвотными массами, пока родители спали Коллаж: Daily Storm
Общество

«Они не маргиналы»: омбудсмен рассказала об отравившейся диклофосом красноярской семье, где умер пятый ребенок

Трехмесячный малыш задохнулся рвотными массами, пока родители спали

Коллаж: Daily Storm

Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова рассказала Daily Storm об отравившейся дихлофосом красноярской семье, где умер пятый ребенок. Трехмесячный малыш задохнулся рвотными массами. В момент трагедии родители спали.


Мирошникова сообщила, что уже общалась с прокуратурой и органами опеки по этой истории. Но услышала, что претензий к семье никогда у властей не было.


«Семья характеризовалась всегда очень хорошо. Все односельчане, родственники прекрасно отзывались об этой семье. Там произошло горе и обсуждать здесь, честно говоря, нечего. Это не маргиналы!» — заверила уполномоченный по правам ребенка в регионе.


По словам Мирошниковой, проводится доследственная проверка. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в региональном управлении СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.


По версии следствия, в вечернее время 01 февраля женщина покормила сына и уложила спать в детскую кроватку. Проснувшись около трех часов ночи, мать обнаружила младенца без признаков жизни. Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка.


Он находился исключительно на грудном вскармливании. Накануне женщина употребляла пищу, приготовленную в домашних условиях, уточнили в СК. По статье о причинении смерти по неосторожности матери грозит до четырех лет колонии.


В пресс-службе регионального управления прокуратуры также заявили, что, предварительно, следов насильственной смерти не установлено, ребенок ничем не болел. На учете в медучреждениях он не состоял. Проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти ребенка.


Отец погибшего мальчика заявил «МК в Красноярске», что накануне трагедии младенец спал после кормления. Вместе с ним уснули и родители, которые лежали рядом. «Проснулись, видим, что его вырвало», — сказал мужчина. Дмитрий. Издание уточняет, что в тот момент малыш уже не подавал признаков жизни.


Мальчик родился в ноябре 2024 года. Смерть не связана с отравлением этой семьи в сентябре 2024-го. Тогда родителям и их детям после ужина резко стало плохо. Двое несовершеннолетних умерли в больнице, через несколько часов скончались еще двое. Им было от шести до 13 лет.


Экспертиза показала, что причиной гибели стало попадание в организм дихлофоса, которым отец семейства обрабатывал дом. Он признал вину и стал фигурантом уголовного дела. Пока мужчину оставили под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела на контроле прокуратуры. Главе семейства грозит до четырех лет лишения свободы.

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