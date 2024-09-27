Есть вся необходимая бытовая техника, продукты, одежда и обувь: местные власти рассказали об отравившейся семье в Красноярском крае

«На учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав <...> данная семья не состояла. Информация о признаках неблагополучия в семье, неисполнения родительских обязанностей от образовательного учреждения и Красносопкинского сельсовета Назаровского района в комиссию не поступала», — сообщил Daily Storm глава Назаровского района Михаил Ковалев.





Местные власти указали, что оба родителя работают, а дети школьного возраста посещали образовательное учреждение.





«Родители занимались воспитанием детей, контролировали их посещение школы. Нареканий от педагогов школы о нарушении воспитательного процесса в адрес родителей нe поступало», — отметил глава района.





У семьи есть все необходимое, добавил он: «В квартире, где проживает семья, имеется вся необходимая бытовая техника, имеются продукты питания. Несовершеннолетние дети имели сезонную одежду и обувь».





Приоритетная версия гибели четырех детей — попадание в их организм спрея от насекомых. При этом ТАСС со ссылкой на Следственный комитет писал, что эксперты не нашли следов дихлофоса в организме одной из умерших девочек и выжившего отца. А опрошенные СМИ специалисты предположили, что дихлофос не мог стать причиной смерти, так как смертельная доза составляет большое количество вещества.





Ранее сообщалось, что семья из села Красная Сопка Красноярского края отравилась, поужинав курицей и пельменями из местного магазина. Четверо детей скончались 21 сентября. Родители пришли в сознание 23 сентября.