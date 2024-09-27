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В центре Москвы с ноября заработает динамический тариф на парковку
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Цена будет варьироваться от нуля до 800 рублей в час undefined
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В центре Москвы с ноября заработает динамический тариф на парковку

Цена будет варьироваться от нуля до 800 рублей в час

В Москве с 1 ноября начнет работать динамический тариф на парковку. Он будет действовать на улице Ильинке, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, а также на Новой площади и в Никитском переулке, сообщает портал mos.ru.

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Цена парковки будет зависеть от загруженности участка. При минимальной занятости стоимость будет начинаться от нуля рублей в час. Если свободных мест на парковке не будет, то максимальный тариф составит 800 рублей в час.

Такие условия будут действовать только для пилотного проекта. В будущем их могут скорректировать на основе обратной связи от водителей.

Такая инициатива положительно скажется на загруженности парковочных мест, уточняет портал. Динамический тариф позволит автомобилистам заранее строить маршруты, учитывая стоимость парковки. Также водители будут знать, где и в какое время суток стоянка свободнее и дешевле. 

#москва #тариф #парковка
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