В Уфе завели уголовное дело из-за повреждения аллеи, посвященной бойцам СВО

Управление Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело после повреждения Аллеи возвращения домой в Уфе, посвященной бойцам СВО и включению в состав России Донбасса и Новороссии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.
Ранее прокуратура Башкирии организовала проверку законности сноса аллеи. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
В середине сентября в Уфе на Комсомольской улице началось строительство административного здания с подземным паркингом на 315 машино-мест, пишет «Ъ-Уфа». В зону проведения работ попали пешеходная зона, часть аллеи и детская площадка.
Глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников на встрече с местными жителями заявил, что детскую площадку перенесут на новое место, а аллею сохранят и в дальнейшем благоустроят. Деревьев станет в два раза больше, еще там появятся скамейки, рассказал ГТРК «Башкортостан».
Аллея возвращения домой была создана в сентябре 2022 года. В высадке деревьев участвовали Плотников и сити-менеджер Ратмир Мавлиев.