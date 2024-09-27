В Уфе завели уголовное дело из-за повреждения аллеи, посвященной бойцам СВО

Глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников на встрече с местными жителями заявил, что детскую площадку перенесут на новое место, а аллею сохранят и в дальнейшем благоустроят. Деревьев станет в два раза больше, еще там появятся скамейки, рассказал ГТРК «Башкортостан».