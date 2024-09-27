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В Уфе завели уголовное дело из-за повреждения аллеи, посвященной бойцам СВО
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Бастрыкин затребовал доклад по делу undefined
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В Уфе завели уголовное дело из-за повреждения аллеи, посвященной бойцам СВО

Бастрыкин затребовал доклад по делу

Управление Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело после повреждения Аллеи возвращения домой в Уфе, посвященной бойцам СВО и включению в состав России Донбасса и Новороссии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. 

Ранее прокуратура Башкирии организовала проверку законности сноса аллеи. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В середине сентября в Уфе на Комсомольской улице началось строительство административного здания с подземным паркингом на 315 машино-мест, пишет «Ъ-Уфа». В зону проведения работ попали пешеходная зона, часть аллеи и детская площадка.

Глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников на встрече с местными жителями заявил, что детскую площадку перенесут на новое место, а аллею сохранят и в дальнейшем благоустроят. Деревьев станет в два раза больше, еще там появятся скамейки, рассказал ГТРК «Башкортостан».

Аллея возвращения домой была создана в сентябре 2022 года. В высадке деревьев участвовали Плотников и сити-менеджер Ратмир Мавлиев.

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