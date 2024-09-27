Politico: Байден сомневается в «плане победы» Зеленского

Как сообщает издание, помощники американского лидера также «в частном порядке ставят под сомнение» нападение ВСУ на Курскую область, так как ради него Киев перебросил войска с других направлений. Кроме того, в Белом доме беспокоятся о долгосрочной траектории конфликта.