Politico: Байден сомневается в «плане победы» Зеленского

Президент США Джо Байден с сомнением относится к «плану победы» украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Зеленский представил «план победы» американскому президенту 26 сентября в ходе визита в Вашингтон.
Как сообщает издание, помощники американского лидера также «в частном порядке ставят под сомнение» нападение ВСУ на Курскую область, так как ради него Киев перебросил войска с других направлений. Кроме того, в Белом доме беспокоятся о долгосрочной траектории конфликта.
Ранее в Белом доме заявили, что Байден и Зеленский проведут переговоры 12 октября в Германии, где обсудят «план победы».