Новости
Новости 18+
St
Politico: Байден сомневается в «плане победы» Зеленского
18+
Белый дом беспокоится о долгосрочной траектории конфликта undefined
Новости

Politico: Байден сомневается в «плане победы» Зеленского

Белый дом беспокоится о долгосрочной траектории конфликта

Президент США Джо Байден с сомнением относится к «плану победы» украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Зеленский представил «план победы» американскому президенту 26 сентября в ходе визита в Вашингтон.

Как сообщает издание, помощники американского лидера также «в частном порядке ставят под сомнение» нападение ВСУ на Курскую область, так как ради него Киев перебросил войска с других направлений. Кроме того, в Белом доме беспокоятся о долгосрочной траектории конфликта.

Ранее в Белом доме заявили, что Байден и Зеленский проведут переговоры 12 октября в Германии, где обсудят «план победы».

#зеленский #байден #план
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...