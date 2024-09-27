Минюст внес в реестр иноагентов «Центр «Досье» Ходорковского

«Центр «Досье» принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, уточнили в Минюсте. Также он выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике и недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил России.