Минюст внес в реестр иноагентов «Центр «Досье» Ходорковского

Министерство юстиции России внесло проект «Центр «Досье» Михаила Ходорковского (признан иноагентом) в реестр иностранных агентов, сообщили в ведомстве.
«Центр «Досье» принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, уточнили в Минюсте. Также он выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике и недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил России.
Кроме того, «Досье» является проектом движения, включенного в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.
Также в список иноагентов внесли культуролога Александра Эткинда, историка Юрия Фельштинского, писателя Александра Гениса, бывшего гендиректора премии «Большая книга» Георгия Урушадзе, журналиста и телеведущего Сергея Гуляева.