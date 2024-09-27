В Махачкале при взрыве на АЗС погибли четыре человека

В результате взрыва, предварительно, погибли четыре человека, среди них есть ребенок, заявили в Минздраве Дагестана. В ведомстве отметили, что, помимо погибших, есть четыре пострадавших с осколочными ранениями и ожогами. В МЧС заявили, что пострадали восемь человек.