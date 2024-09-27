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В Махачкале при взрыве на АЗС погибли четыре человека
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Среди них есть ребенок Фото: Global Look Press / Комсомольская правда
Новости

В Махачкале при взрыве на АЗС погибли четыре человека

Среди них есть ребенок

Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

В Карабудахкентском районе Махачкалы взорвалась автозаправочная станция, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

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В результате взрыва, предварительно, погибли четыре человека, среди них есть ребенок, заявили в Минздраве Дагестана. В ведомстве отметили, что, помимо погибших, есть четыре пострадавших с осколочными ранениями и ожогами. В МЧС заявили, что пострадали восемь человек.

Глава республики Сергей Меликов подтвердил наличие погибших и пострадавших. Чиновник сообщил, что оперативно дал поручения всем ведомствам и пообещал оказать помощь всем жертвам трагедии.

К месту происшествия направлены экстренные службы, заявили в МВД региона. Причина ЧП уточняется. Также ведомство попросило местных жителей не выезжать в сторону места происшествия.

МЧС последний раз проверяло заправку в ноябре 2023 года. Тогда нарушений на объекте не выявили, следует из информации в «СПАРК-Интерфакс».

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