В Махачкале при взрыве на АЗС погибли четыре человека

В Карабудахкентском районе Махачкалы взорвалась автозаправочная станция, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.
В результате взрыва, предварительно, погибли четыре человека, среди них есть ребенок, заявили в Минздраве Дагестана. В ведомстве отметили, что, помимо погибших, есть четыре пострадавших с осколочными ранениями и ожогами. В МЧС заявили, что пострадали восемь человек.
Глава республики Сергей Меликов подтвердил наличие погибших и пострадавших. Чиновник сообщил, что оперативно дал поручения всем ведомствам и пообещал оказать помощь всем жертвам трагедии.
К месту происшествия направлены экстренные службы, заявили в МВД региона. Причина ЧП уточняется. Также ведомство попросило местных жителей не выезжать в сторону места происшествия.
МЧС последний раз проверяло заправку в ноябре 2023 года. Тогда нарушений на объекте не выявили, следует из информации в «СПАРК-Интерфакс».