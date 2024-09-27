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СК возбудил уголовное дело из-за взрыва АЗС в Махачкале
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Предварительно, погибли пять человек undefined
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СК возбудил уголовное дело из-за взрыва АЗС в Махачкале

Предварительно, погибли пять человек

Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбуждено после взрыва на АЗС в Махачкале, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по региону.

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В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновного лица, заявили в ведомстве. Ход расследования дела глава следственного управления взял на личный контроль.

Ранее МЧС сообщило, что здание АЗС разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. По данным министерства, при взрыве пострадали восемь человек, из них пятеро погибли. В Минздраве Дагестана заявили, что погибли четверо, среди них есть ребенок.

Под завалами, образовавшимися после взрыва, могут находиться люди, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы республики. Их количество неизвестно.

#махачкала #взрыв #азс
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