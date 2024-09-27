СК возбудил уголовное дело из-за взрыва АЗС в Махачкале

Ранее МЧС сообщило, что здание АЗС разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. По данным министерства, при взрыве пострадали восемь человек, из них пятеро погибли. В Минздраве Дагестана заявили, что погибли четверо, среди них есть ребенок.