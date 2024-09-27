При ударе Израиля по Бейруту погиб один человек

Результате израильского удара по ливанской столице Бейруту один человек погиб, не менее пятидесяти пострадали, сообщает телеканал Al Manar.
Целью авиаудара израильской армии мог быть генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла, заявил телеканал Al Hadath со ссылкой на израильские источники.
По информации канала, при атаке использовались мощные авиабомбы для поражения бункеров. Обрушилось не менее шести зданий, стоящих поблизости от места, на которое был совершен воздушный рейд.
Авиаудар был нанесен в момент проведения совещания руководства «Хезболлы», на котором мог присутствовать шейх Насрулла, утверждает телеканал.
Позже СМИ сообщили, что Насрулла во время авиаударов не пострадал. Руководство «Хезболлы» в ближайшие часы выступит с заявлением по поводу израильской агрессивной акции против Ливана.