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Дополнительные баллы нужны не для того, чтобы школьницы рожали, рассказал сенатор Кутепов
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В Совфеде объяснили предложение для поддержки молодых мам Фото: Global Look Press / Замир Усманов
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Дополнительные баллы нужны не для того, чтобы школьницы рожали, рассказал сенатор Кутепов

В Совфеде объяснили предложение для поддержки молодых мам

Фото: Global Look Press / Замир Усманов

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов 27 сентября предложил добавлять родившим россиянкам баллы при поступлении в вуз. Наличие детей он предложил считать «индивидуальным достижением». Сенатор объяснил Daily Storm свою идею.


«Речь не о школьницах. Есть категория девушек, которая поступает не сразу после школы в принципе. Есть девушки, которые поступают после колледжей и училищ. Есть те, кто в первый год не поступил и готов поступать снова», — пояснил сенатор.


Он отметил, что дополнительные баллы за ребенка смогут повлиять на шансы девушек поступить в ВУЗ. Будет ли мера засчитываться как индивидуальное достижение или нет — сейчас рано говорить. Кутепов отметил, что этот вопрос нужно обсуждать со специалистами и ведомствами.


26 сентября сенатор предложил главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову засчитывать максимум дополнительных баллов к результатам за экзамены девушкам, которые родили ребенка в течение года до поступления.


Сейчас при поступлении в вуз также учитываются индивидуальные достижения абитуриента. Это могут быть окончание школы с отличием, спортивные успехи и победы на олимпиадах. Вузы начисляют абитуриенту до 10 баллов за индивидуальные достижения.

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#высшее образование #рф #дети #сенатор #демография
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