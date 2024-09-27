Дополнительные баллы нужны не для того, чтобы школьницы рожали, рассказал сенатор Кутепов

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов 27 сентября предложил добавлять родившим россиянкам баллы при поступлении в вуз. Наличие детей он предложил считать «индивидуальным достижением». Сенатор объяснил Daily Storm свою идею.





«Речь не о школьницах. Есть категория девушек, которая поступает не сразу после школы в принципе. Есть девушки, которые поступают после колледжей и училищ. Есть те, кто в первый год не поступил и готов поступать снова», — пояснил сенатор.





Он отметил, что дополнительные баллы за ребенка смогут повлиять на шансы девушек поступить в ВУЗ. Будет ли мера засчитываться как индивидуальное достижение или нет — сейчас рано говорить. Кутепов отметил, что этот вопрос нужно обсуждать со специалистами и ведомствами.





26 сентября сенатор предложил главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову засчитывать максимум дополнительных баллов к результатам за экзамены девушкам, которые родили ребенка в течение года до поступления.





Сейчас при поступлении в вуз также учитываются индивидуальные достижения абитуриента. Это могут быть окончание школы с отличием, спортивные успехи и победы на олимпиадах. Вузы начисляют абитуриенту до 10 баллов за индивидуальные достижения.