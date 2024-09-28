При взрыве АЗС в Махачкале погибли 11 человек

Из-под завалов после взрыва на АЗС в Карабудахкентском районе Махачкалы извлекли тело еще одного человека. Таким образом, количество погибших увеличилось до 11, сообщили в МЧС России.
В числе жертв есть двое детей. Еще 11 человек пострадали, из них восемь госпитализированы, пишет ТАСС.
В Дагестане 28 сентября объявлен днем траура, заявил глава Республики Дагестан Сергей Меликов. На территории села Агачаул Карабудахкентского района ввели режим чрезвычайной ситуации.
Взрыв на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы произошел 27 сентября. После начался пожар, площадь которого составила 500 квадратных метров. Здание АЗС было разрушено. По данным оперативных служб, под завалами могут находиться люди.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.