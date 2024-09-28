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При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадали шесть человек
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Среди них двое детей undefined
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При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадали шесть человек

Среди них двое детей

Шесть человек, среди которых двое детей, были ранены в результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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Трое пострадавших, включая 15-летнюю девочку, получили медицинскую помощь и продолжают лечение амбулаторно. Восьмилетняя девочка и двое мужчин были госпитализированы.

По информации губернатора, за сутки по шести районам области было выпущено 184 снаряда. Кроме того, Белгородскую область атаковали 36 беспилотников. Всего атакам подверглись 36 населенных пунктов.

Повреждения получили многоквартирный дом, три частных дома, административное здание, 19 транспортных средств, два зерновых хранилища и здание весовой на территории сельскохозяйственного предприятия.

#белгородская область #раненые #гладков
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