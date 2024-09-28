Армия Израиля заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Насруллы

Армия Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила смерть лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы в результате авиаудара 27 сентября по ливанской столице — Бейруту, заявили в армии.
В сообщении уточняется, что самолеты ВВС Израиля нанесли удар по центральному штабу «Хезболлы», расположенному под землей, под жилым домом в районе Дахия в Бейруте.
Кроме Хасана Насруллы также был убит командующий южным фронтом «Хезболлы» Али Карки и другие командиры.
Ранее израильские СМИ заявили, что дочь лидера «Хезболлы» Зейнаб Насралла погибла во время ударов ЦАХАЛ по Бейруту. Ее тело нашли под завалами уничтоженного командного центра. Официального подтверждения этой информации не было.