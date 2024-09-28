Мирный житель погиб при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

В результате прилета боеприпаса загорелась квартира в многоэтажном доме. Кроме того, повреждены кровли, остекление и фасады в четырех многоквартирных домах, пробиты газо- и водопроводы. В двух социальных и двух коммерческих объектах выбиты стекла.