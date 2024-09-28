Мирный житель погиб при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Город Шебекино Белгородской области был обстрелян ВСУ, в результате чего погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, ранения получили два человека. У мужчины минно-взрывная травма и раны лица, у женщины — минно-взрывная травма и раны головы и кисти. Оба пострадавших попутным транспортом доставлены в местную больницу.
В результате прилета боеприпаса загорелась квартира в многоэтажном доме. Кроме того, повреждены кровли, остекление и фасады в четырех многоквартирных домах, пробиты газо- и водопроводы. В двух социальных и двух коммерческих объектах выбиты стекла.
Также губернатор Белгородской области сообщил, что один дрон сдетонировал во дворе многоквартирного дома. В результате повреждены окна в нескольких квартирах, осколками посечены четыре легковых автомобиля.