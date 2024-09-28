Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 13

Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 13 человек, сообщила пресс-служба МЧС России.
Тела еще двух пострадавших вытащили из-под завалов здания автозаправочной станции.
В Следственном комитете России заявили, что, по предварительным данным, следов взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружили.
Власти Дагестана направят по одному миллиону рублей семьям погибших в результате взрыва, пострадавшим — от 250 тысяч до 500 тысяч рублей, рассказал глава республики Сергей Меликов.
Также он сказал, что дома, находящиеся рядом с АЗС, не пострадали. Кроме того, Меликов поручил главе Карабудахкентского района проверить состояние всех прилегающих объектов.
Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы произошел 27 сентября. Причина ЧП уточняется. Заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.