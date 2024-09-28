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Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 13
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На месте не обнаружили следы взрывчатки undefined
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Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 13

На месте не обнаружили следы взрывчатки

Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 13 человек, сообщила пресс-служба МЧС России.

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Тела еще двух пострадавших вытащили из-под завалов здания автозаправочной станции.

В Следственном комитете России заявили, что, по предварительным данным, следов взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружили.

Власти Дагестана направят по одному миллиону рублей семьям погибших в результате взрыва, пострадавшим — от 250 тысяч до 500 тысяч рублей, рассказал глава республики Сергей Меликов.

Также он сказал, что дома, находящиеся рядом с АЗС, не пострадали. Кроме того, Меликов поручил главе Карабудахкентского района проверить состояние всех прилегающих объектов.

Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы произошел 27 сентября. Причина ЧП уточняется. Заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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