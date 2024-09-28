«Хезболла» подтвердила гибель своего лидера Хасана Насруллы

Пресс-служба ливанского движения «Хезболла» сообщила о гибели генерального секретаря организации Хасана Насруллы 27 сентября во время израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.
Ранее армия Израиля официально заявила, что в результате удара по столице Ливана Хасан Насрулла и командующий южным фронтом «Хезболлы» Али Карки были ликвидированы.
Израильская армия также опубликовала инфографику, согласно которой было убито все военно-политическое руководство «Хезболлы», кроме регионального командира Абу Али Риды.
Серия примерно из девяти взрывов прогремела в Бейруте 27 сентября. Израильские военные сообщили о нанесении точечного авиаудара по главному штабу «Хезболлы», который располагался под жилыми домами в центре района Дахия.