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Шесть человек погибли при крушении вертолета с российскими пилотами в Пакистане
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На борту находились 14 человек undefined
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Шесть человек погибли при крушении вертолета с российскими пилотами в Пакистане

На борту находились 14 человек

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в округе Северный Вазиристан в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. На борту находились 14 человек. Шесть человек погибли, восемь получили ранения, сообщает местное издание Geo.

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По его информации, трое пилотов — граждане России. Есть ли пилоты в числе погибших, не уточняется.

Вертолет принадлежал пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited. Причиной крушения воздушного судна называется техническая неисправность. Вертолет упал недалеко от нефтяного месторождения.

Издание отмечает, что вертолет столкнулся с неисправностью сразу после взлета, а крушение произошло из-за того, что хвостовой винт ударился о землю во время аварийной посадки.

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