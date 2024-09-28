Шесть человек погибли при крушении вертолета с российскими пилотами в Пакистане

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в округе Северный Вазиристан в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. На борту находились 14 человек. Шесть человек погибли, восемь получили ранения, сообщает местное издание Geo.
По его информации, трое пилотов — граждане России. Есть ли пилоты в числе погибших, не уточняется.
Вертолет принадлежал пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited. Причиной крушения воздушного судна называется техническая неисправность. Вертолет упал недалеко от нефтяного месторождения.
Издание отмечает, что вертолет столкнулся с неисправностью сразу после взлета, а крушение произошло из-за того, что хвостовой винт ударился о землю во время аварийной посадки.