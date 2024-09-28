Президент Ирана: США отдали команду убить Насруллу

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что команда убить главу «Хезболлы» Хасана Насруллу была отдана США и что Вашингтон не сможет снять с себя ответственность за это убийство. Слова Пезешкиана со ссылкой на государственное телевидение исламской республики приводит ТАСС.
Ранее президент Ирана сказал, что нападение Израиля на Бейрут является открытым военным преступлением сионистского режима.
Глава израильского МИД Исраэль Кац назвал ликвидацию Насруллы одним из самых оправданных действий Израиля по борьбе с терроризмом. По словам Каца, Насрулла более 30 лет руководил террористической деятельностью против Израиля и заслужил такую участь.
Россия решительно осуждает совершенное Израилем политическое убийство лидера «Хезболлы», заявили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что Россия настоятельно призывает Израиль к незамедлительному прекращению боевых действий. На Израиль ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию.