Президент Ирана: США отдали команду убить Насруллу

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что команда убить главу «Хезболлы» Хасана Насруллу была отдана США и что Вашингтон не сможет снять с себя ответственность за это убийство. Слова Пезешкиана со ссылкой на государственное телевидение исламской республики приводит ТАСС.