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За 12 дней из-за израильских ударов по Ливану погибли более тысячи человек
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Всего с октября 2023 года было убито более 1,6 тысячи человек undefined
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За 12 дней из-за израильских ударов по Ливану погибли более тысячи человек

Всего с октября 2023 года было убито более 1,6 тысячи человек

При израильских ударах по Ливану, начавшихся 16 сентября, погибли 1030 человек, сообщает местный телеканал Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана.

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В числе погибших 87 детей и 56 женщин, уточняет издание. Кроме того, 6352 человека получили ранения.

Общее число погибших в Ливане с октября 2023 года составляет 1640 человек, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд. Среди жертв — 104 ребенка, 194 женщин и 41 работник здравоохранения. Госпитализированы были еще 8408 человек.

Абъяд назвал неокончательными переданные ранее сведения об 11 погибших и 108 получивших ранения во время массированных авиаударов по южной окраине Бейрута 27 и 28 сентября.

По его словам, под завалами зданий есть тела погибших. Несмотря на продолжающиеся налеты, ведутся поисково-спасательные работы.

#ливан #израиль #погибшие
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