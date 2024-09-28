За 12 дней из-за израильских ударов по Ливану погибли более тысячи человек

Общее число погибших в Ливане с октября 2023 года составляет 1640 человек, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд. Среди жертв — 104 ребенка, 194 женщин и 41 работник здравоохранения. Госпитализированы были еще 8408 человек.