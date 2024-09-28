За 12 дней из-за израильских ударов по Ливану погибли более тысячи человек

При израильских ударах по Ливану, начавшихся 16 сентября, погибли 1030 человек, сообщает местный телеканал Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана.
В числе погибших 87 детей и 56 женщин, уточняет издание. Кроме того, 6352 человека получили ранения.
Общее число погибших в Ливане с октября 2023 года составляет 1640 человек, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд. Среди жертв — 104 ребенка, 194 женщин и 41 работник здравоохранения. Госпитализированы были еще 8408 человек.
Абъяд назвал неокончательными переданные ранее сведения об 11 погибших и 108 получивших ранения во время массированных авиаударов по южной окраине Бейрута 27 и 28 сентября.
По его словам, под завалами зданий есть тела погибших. Несмотря на продолжающиеся налеты, ведутся поисково-спасательные работы.