Владельца АЗС, где произошел взрыв, задержали

Задержали владельца автозаправочной станции в Махачкале, где произошел взрыв, сообщили в Следственном комитете (СК) России.
СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках этого дела по подозрению в совершении преступления следователи задержали и допросили Марата Джанхуватова, фактического владельца станции. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Как отмечает Telegram-канал «112», к Джанхуватову еще в 2023 году прокуратура подала иск за несоблюдение техники безопасности.
Взрыв на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы произошел 27 сентября. Здание АЗС было разрушено, начался пожар, который потушили днем 28 сентября. На данный момент известно о 13 погибших, среди которых есть двое детей, и еще 11 пострадавших.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей, пострадавшие получат от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.