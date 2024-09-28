Владельца АЗС, где произошел взрыв, задержали

СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках этого дела по подозрению в совершении преступления следователи задержали и допросили Марата Джанхуватова, фактического владельца станции. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.