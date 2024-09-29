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Минобороны России: За ночь над семью регионами силы ПВО уничтожили 125 украинских беспилотников
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Больше всего БПЛА было перехвачено над Волгоградской областью undefined
Новости

Минобороны России: За ночь над семью регионами силы ПВО уничтожили 125 украинских беспилотников

Больше всего БПЛА было перехвачено над Волгоградской областью

За ночь над семью регионами России средства ПВО сбили 125 дронов. Об этом отчитались в Минобороны РФ. 


По сообщению ведомства, над Волгоградской областью уничтожили 67 дронов, 18 — над Ростовской. В Воронежской и Белгородской областях сбили по 17 БПЛА, еще по одному — над территорией Брянской, Курской областей и Краснодарского края. Еще три аппарата подавили над акваторией Азовского моря.

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Воронежский губернатор Александр Гусев заявил, что несколько подавленных и сбитых дронов упали в Воронеже и в пригороде, один из аппаратов попал в жилой комплекс на Московском проспекте, начался пожар. Еще одно возгорание произошло в жилой застройке в левобережной части города, кроме того, повреждена крыша дома за пределами города, отчитался Гусев. 


Глава Ростовской области Василий Голубев отчитался, что массированной атаке подвергся север региона.


В Краснодарском крае в селе Шабельское подавленный дрон врезался в дерево и взорвался, у расположенного неподалеку дома выбило окна и двери, заявили власти. 

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