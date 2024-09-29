Минобороны России: За ночь над семью регионами силы ПВО уничтожили 125 украинских беспилотников

За ночь над семью регионами России средства ПВО сбили 125 дронов. Об этом отчитались в Минобороны РФ.
По сообщению ведомства, над Волгоградской областью уничтожили 67 дронов, 18 — над Ростовской. В Воронежской и Белгородской областях сбили по 17 БПЛА, еще по одному — над территорией Брянской, Курской областей и Краснодарского края. Еще три аппарата подавили над акваторией Азовского моря.
Воронежский губернатор Александр Гусев заявил, что несколько подавленных и сбитых дронов упали в Воронеже и в пригороде, один из аппаратов попал в жилой комплекс на Московском проспекте, начался пожар. Еще одно возгорание произошло в жилой застройке в левобережной части города, кроме того, повреждена крыша дома за пределами города, отчитался Гусев.
Глава Ростовской области Василий Голубев отчитался, что массированной атаке подвергся север региона.
В Краснодарском крае в селе Шабельское подавленный дрон врезался в дерево и взорвался, у расположенного неподалеку дома выбило окна и двери, заявили власти.