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Два человека погибли в ДТП с автомобилем скорой помощи на Камчатке
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Еще четверо пострадали undefined
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Два человека погибли в ДТП с автомобилем скорой помощи на Камчатке

Еще четверо пострадали

Два человека погибли, еще четверо получили травмы в результате ДТП с участием машины скорой помощи и нескольких легковых автомобилей в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщила Госавтоинспекция Камчатского края.

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Отмечается, что водитель Infiniti FX5 при попытке избежать столкновения с движущимся впереди автомобилем выехал на разделительную полосу, по которой двигалась скорая помощь с включенными световыми и звуковыми спецсигналами без нарушения правил. В результате случилось столкновение, от которого скорую отбросило на полосу встречного движения, где она врезалась в движущийся навстречу автомобиль Toyota Ractis.


В ведомстве пояснили, что погибли водитель автомобиля Toyota Ractis и пациент автомобиля скорой помощи. 


Водитель скорой помощи, два фельдшера и сопровождающий пациента были госпитализированы в тяжелом состоянии, добавили в инспекции. 

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