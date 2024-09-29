Два человека погибли в ДТП с автомобилем скорой помощи на Камчатке

Отмечается, что водитель Infiniti FX5 при попытке избежать столкновения с движущимся впереди автомобилем выехал на разделительную полосу, по которой двигалась скорая помощь с включенными световыми и звуковыми спецсигналами без нарушения правил. В результате случилось столкновение, от которого скорую отбросило на полосу встречного движения, где она врезалась в движущийся навстречу автомобиль Toyota Ractis.





В ведомстве пояснили, что погибли водитель автомобиля Toyota Ractis и пациент автомобиля скорой помощи.





Водитель скорой помощи, два фельдшера и сопровождающий пациента были госпитализированы в тяжелом состоянии, добавили в инспекции.