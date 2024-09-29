CNN: ЦАХАЛ ликвидировала лидера «Хезболлы» Насраллу, потому что тот создавал «огромный арсенал оружия»

Он подчеркнул, что речь идет о 200 тысячах ракет и беспилотников. Основной целью операции израильских военных против «Хезболлы» Лернер назвал «восстановление безопасности» на севере Израиля.





Газета Politico пишет, что за неделю ударов ЦАХАЛ нейтрализовала около половины «огромного арсенала ракет» «Хезболлы».





28 сентября пресс-служба ливанского движения «Хезболла» подтвердила информацию о гибели генерального секретаря организации Хасана Насраллы 27 сентября во время израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута. Ранее об этом заявляла израильская армия.