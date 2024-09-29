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Российская армия взяла Макеевку
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Село находится на территории ЛНР undefined
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Российская армия взяла Макеевку

Село находится на территории ЛНР

Российские военные установили контроль над населенным пунктом Макеевка в Луганской народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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В ведомстве уточняют, что это стало возможным благодаря группировке войск «Запад» «в ходе успешных наступательных действий». 


27 сентября стало известно, что бойцы российской группировки войск «Центр» заняли населенный пункт Мариновка в ДНР.


За день до этого сообщалось, что Российская армия установила контроль над городом Украинск в ДНР. Ранее в Минобороны РФ заявляли о переходе к российским силам Григоровки и Острого. 

#макеевка #сво #лнр
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