Российская армия взяла Макеевку

В ведомстве уточняют, что это стало возможным благодаря группировке войск «Запад» «в ходе успешных наступательных действий».





27 сентября стало известно, что бойцы российской группировки войск «Центр» заняли населенный пункт Мариновка в ДНР.





За день до этого сообщалось, что Российская армия установила контроль над городом Украинск в ДНР. Ранее в Минобороны РФ заявляли о переходе к российским силам Григоровки и Острого.