Прокуратура Москвы инициирует уголовное преследование Ильи Варламова

Прокуратура Москвы предложила Следственному комитету (СК) возбудить уголовное дело в отношении блогера Ильи Варламова (признан иноагентом), сообщили в столичной прокуратуре.
По данным прокуратуры, Варламов в течение года был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
Несмотря на данные обстоятельства, Варламов продолжил публиковать контент в социальной сети без указания, что он внесен в реестр иноагентов. Поэтому прокуратура предложила возбудить уже уголовное дело по статье о нарушении порядка деятельности иноагента.
Варламов был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов 23 марта 2023 года. По версии ведомства, блогер распространял публикации других СМИ и персон, признанных иноагентами.
В конце декабря 2023 года столичный суд оштрафовал Варламова за отсутствие маркировки иноагента в мессенджере Telegram. 28 июня Тверской районный суд Москвы оштрафовал блогера на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.