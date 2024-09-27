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Прокуратура Москвы инициирует уголовное преследование Ильи Варламова
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В течение года блогер дважды привлекался к административной ответственности undefined
Новости

Прокуратура Москвы инициирует уголовное преследование Ильи Варламова

В течение года блогер дважды привлекался к административной ответственности

Прокуратура Москвы предложила Следственному комитету (СК) возбудить уголовное дело в отношении блогера Ильи Варламова (признан иноагентом), сообщили в столичной прокуратуре.

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По данным прокуратуры, Варламов в течение года был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Несмотря на данные обстоятельства, Варламов продолжил публиковать контент в социальной сети без указания, что он внесен в реестр иноагентов. Поэтому прокуратура предложила возбудить уже уголовное дело по статье о нарушении порядка деятельности иноагента.

Варламов был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов 23 марта 2023 года. По версии ведомства, блогер распространял публикации других СМИ и персон, признанных иноагентами.

В конце декабря 2023 года столичный суд оштрафовал Варламова за отсутствие маркировки иноагента в мессенджере Telegram. 28 июня Тверской районный суд Москвы оштрафовал блогера на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.

#илья варламов #уголовное дело #прокуратура
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