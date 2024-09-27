Следователи задержали подозреваемых в легализации мигрантов по поддельным паспортам Украины

По данным следствия, соучастники подыскивали граждан Таджикистана и Узбекистана, которые хотели получить российское гражданство. За денежное вознаграждение в размере от 150 тысяч до 350 тысячи рублей они изготавливали подложные пластиковые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, и фиктивные справки об имевшейся регистрации на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Это позволяло иностранным гражданам получить гражданство России в упрощенном порядке.