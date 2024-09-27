Следователи задержали подозреваемых в легализации мигрантов по поддельным паспортам Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета задержали девять организаторов группировки, которые помогали мигрантам получать российское гражданство по поддельным паспортам Украины. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ России и в СК.
По данным следствия, соучастники подыскивали граждан Таджикистана и Узбекистана, которые хотели получить российское гражданство. За денежное вознаграждение в размере от 150 тысяч до 350 тысячи рублей они изготавливали подложные пластиковые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, и фиктивные справки об имевшейся регистрации на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Это позволяло иностранным гражданам получить гражданство России в упрощенном порядке.
В СК добавили, что преступная группировка действовала с 2023 года. С лицами, которые незаконно получили российское гражданство, также проводятся следственные действия. Их могут лишить гражданства и депортировать.
Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Следователи провели 30 обысков в Москве, ДНР, Ростове-на-Дону и Туле. Были изъяты многочисленные штампы, печати и бланки госорганов и учреждений, в том числе иностранного государства.
В ФСБ отметили, что мероприятия по установлению дополнительных эпизодов и соучастников преступной деятельности продолжаются. Задержанным уже предъявлено обвинение, сообщили в СК.