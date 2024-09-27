Два человека погибли при крушении вертолета Robinson в Архангельской области

Два человека, находившиеся на борту пропавшего в Архангельской области вертолета Robinson R44, погибли. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Поисковая группа с воздуха обнаружила упавший борт в пяти километрах от деревни Бычье в Мезенском районе. В настоящее время решается вопрос о доставке погибших в морг, добавил собеседник агентства.
Сообщения о том, что вертолет Robinson пропал с радаров, появились вечером 26 сентября. Воздушное судно следовало по маршруту из поселка Бычье в поселок Карандашевская Приморского района Архангельской области, написал «Интерфакс».
По информации Telegram-канала «112», на борту вертолета находились депутат гордумы Сергей Сметанин и предприниматель Алексей Семенов. Также, предварительно, у вертолета не было разрешения на полет и он не был приписан ни к одному аэродрому.