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ФСБ завела еще три уголовных дела на иностранных журналистов, посетивших Курскую область
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С августа возбуждены уголовные дела в отношении 12 зарубежных репортеров undefined
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ФСБ завела еще три уголовных дела на иностранных журналистов, посетивших Курскую область

С августа возбуждены уголовные дела в отношении 12 зарубежных репортеров

Уголовные дела о незаконном пересечении границы возбуждены в отношении двух американских репортеров и румынского журналиста, сообщила Федеральная служба безопасности России.

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В заявлении российского ведомства отмечено, что граждане США Флетчер Янг и Кэтрин Дисс в качестве репортеров австралийского телеканала АВС, а также гражданин Румынии журналист румынского новостного сайта НotNews Парбу Мирч незаконно пересекли государственную границу в Курской области.

Всего с 17 августа подобные уголовные дела возбуждены в отношении 12 иностранных журналистов, добавили в ФСБ.

Максимальная санкция статьи о незаконном пересечении госграницы предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Раннее в посольстве России в Великобритании заявили, что Россия начнет закрывать въезд западным журналистам за участие «в террористических пресс-турах» ВСУ на российских территориях.

#уголовное дело #фсб #журналисты #курская область
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