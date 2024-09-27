ФСБ завела еще три уголовных дела на иностранных журналистов, посетивших Курскую область

В заявлении российского ведомства отмечено, что граждане США Флетчер Янг и Кэтрин Дисс в качестве репортеров австралийского телеканала АВС, а также гражданин Румынии журналист румынского новостного сайта НotNews Парбу Мирч незаконно пересекли государственную границу в Курской области.