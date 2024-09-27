NYT: Разведка США заявила о риске силового ответа Москвы на разрешение Киеву бить вглубь России

Американская разведка считает, что разрешение Украине бить дальнобойным западным оружием вглубь России может спровоцировать Москву на силовой ответ, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Москва примет меры в отношении США и союзников, в том числе удары с летальным исходом по американской территории, пишет издание. Другой вариант — могут активизироваться диверсанты в Европе и начать устраивать поджоги, а также атаки на американские и европейские военные базы. Однако разведчики полагают, что первый сценарий наиболее вероятен.
Разведка, по данным газеты, также полагает, что использование Украиной ракет дальнего радиуса действия не сможет кардинально повлиять на ход конфликт. Это связано с тем, что на сегодняшний день у ВСУ ограниченное количество западных дальнобойных ракет и неясно, сколько еще единиц смогут поставить союзники.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». Также он сказал, что Украина не в состоянии наносить подобные удары самостоятельно, для этого ей потребуются данные со спутников НАТО.