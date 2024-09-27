NYT: Разведка США заявила о риске силового ответа Москвы на разрешение Киеву бить вглубь России

Москва примет меры в отношении США и союзников, в том числе удары с летальным исходом по американской территории, пишет издание. Другой вариант — могут активизироваться диверсанты в Европе и начать устраивать поджоги, а также атаки на американские и европейские военные базы. Однако разведчики полагают, что первый сценарий наиболее вероятен.