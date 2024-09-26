Басманный суд арестовал экс-депутата Госдумы Шилкина

Басманный районный суд Москвы арестовал до 24 ноября бывшего депутата Госдумы от «Новых людей» Григория Шилкина. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.
Шилкин подозревается по статье о присвоении или растрате. Максимальное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы.
О задержании Шилкина ранее писал РБК. Согласно источникам издания, экс-депутата задержали в Архангельске 25 сентября и доставили в Москву для проведения следственных действий.
Григорию Шилкину 47 лет. С 2004-го он занимал пост гендиректора ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие». Эта компания обслуживает электрические сети в Архангельске и Северодвинске.
В 2021-м избрался в Госдуму по региональным спискам от партии «Новые люди». Шилкин досрочно сдал депутатский мандат в конце июля этого года.