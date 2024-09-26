Басманный суд арестовал экс-депутата Госдумы Шилкина

Шилкин подозревается по статье о присвоении или растрате. Максимальное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы.





О задержании Шилкина ранее писал РБК. Согласно источникам издания, экс-депутата задержали в Архангельске 25 сентября и доставили в Москву для проведения следственных действий.