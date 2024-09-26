«Это их внутреннее дело»: установление законов шариата в Афганистане не удивило МИД России

Установление законов шариата в Афганистане не удивило Министерство иностранных дел РФ. Об этом Daily Storm заявили в пресс-службе ведомства. Ранее эмир Талибана* Хайбатулла Ахундзада публично сообщил об утверждении шариатского порядка на территории страны.





«Высказывание было растиражировано СМИ, привлекло внимание международной общественности. Вместе с тем оно не содержит ничего принципиально нового. Следует помнить, что курс на обеспечение неукоснительного соблюдения норм шариата характерен для мусульманских государств, особенно там, где ислам является государственной религией. Это их внутреннее дело», — считают в МИД.





В министерстве также добавили, что продолжают вести работу по исключению «Талибана» из списка запрещенных организаций.





«В настоящее время продолжается разработка законодательного механизма, который позволит пересмотреть статус движения талибов как террористической организации. Когда процесс завершится, мы обязательно об этом сообщим», — заверили в пресс-службе.





Ранее стало известно, что талибы направили Москве письменную заявку на участие и.о. вице-премьера страны, руководителя политического крыла движения «Талибан» Абдула Гани Барадара в саммите БРИКС в Казани в октябре.





* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.