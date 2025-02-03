Саранча, болезни и дефицит кадров: какие угрозы нависли над урожаем в 2025 году

Теплая зима — проблема не только для метеозависимых людей, но и для сельского хозяйства. Из-за нее болезни, сорняки, грызуны и насекомые атакуют урожай на 30-50% активнее — такой прогноз сделало ФГБУ «Россельхозцентр» при Министерстве сельского хозяйства.





По словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, аномальная зима создала идеальные условия для размножения вредителей и болезней, которым подвержены посевы: «Тепло, снег сошел, влаги полно из-за таяния снега». Однако он считает, что ситуация пока не критическая. Развитие заболеваний и насекомых требует времени, и аграрии еще успеют защитить урожай, опрыскать всходы специальными препаратами. Опасность возникнет, если они этого не сделают.





Особенно уязвимы, согласно докладу Россельхозцентра, регионы России, которые граничат с Казахстаном. «Традиционно по казахским степям саранча гуляет в гораздо больших масштабах (чем в России. — Примеч. Daily Storm) и перебирается в соседние регионы», — поясняет Злочевский.





Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, фермеров и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) по Самарской области Александр Козлов уверен, что в Самаре процесс борьбы отлажен — нет ни сорняков, ни вредителей, в том числе саранчи. «На моей памяти летала она, но давно, цепануло — ну и все, ничего такого», — говорит он. Посевы обрабатываются пестицидами, гербицидами, и ничто не предвещает нашествия.





Председатель АККОР Оренбургской области Александр Хижняк считает что готовиться к борьбе за урожай необходимо и без прогнозов федерального Россельхозцентра. «А для того чтобы готовиться, надо усиливать обеспеченность фермерских хозяйств опрыскивателями, препаратами против вредителей по доступным ценам», — говорит он. По его мнению, южным регионам России, где и прибыль высокая, закупать препараты и оборудование проще, чем северным, и государство могло бы обратить внимание на эту проблему. Не менее опасен для урожая, по его мнению, дефицит кадров в сельском хозяйстве. Людей не хватает, полевые работы затягиваются, земля теряет влагу — и посевы страдают.





Таким образом, из-за теплой зимы в этом году ожидается резкий рост численности вредителей и распространения сельхозболезней. Саранча угрожает уже 21 региону, а общая активность вредителей увеличится на 30-50%. Власти реагируют: выделено 85,8 миллиона рублей и сформированы специальные отряды для борьбы с угрозами.