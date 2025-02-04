В Госдуме возьмут на контроль трагедию в Забайкалье, где поезд сбил стадо краснокнижных антилоп

Комитет Госдумы по экологии возьмет на контроль трагедию в Забайкальском крае, где поезд сбил стадо краснокнижных дзеренов. Об этом Daily Storm сообщил первый зампредседателя этого комитета Владимир Бурматов, уточнив, что сейчас важно понять, по чьей вине произошел инцидент.





«Сейчас важно разобраться в обстоятельствах, исходя из того, что это был за участок железнодорожного полотна: должны ли там были стоять соответствующие конструкции, исключающие переход диких животных через железнодорожное полотно. Либо, возможно, должны были быть даны соответствующие инструкции машинисту подвижного состава, чтобы он снижал скорость или был внимательным на этом участке пути с учетом того, что там возможно появление диких животных», — сказал депутат.





Еще одной возможной причиной произошедшего парламентарий назвал изменение маршрута миграции дзеренов. По его словам, это первый подобный инцидент в Забайкальском крае, поэтому важно понять, как именно будет квалифицирован этот инцидент и каким результатам приведут проверочные мероприятия этого «вопиющего случая».





«Мы с результатами этих проверочных мероприятий, безусловно, ознакомимся и, исходя из этого, будем смотреть, какие дальнейшие действия предпринимать. Если выяснится, что там сложилась тропа миграции, то нужны будут какие-то решения — допустить повторения такого инцидента просто нельзя», — сказал Бурматов.





Парламентарий добавил, что решения могут носить в том числе инженерно-технический характер — возведение заграждений или иных конструкций, которые «защитят животных от перспектив повторения подобного инцидента».





«Любые ограждающие конструкции. Или, как делают в некоторых регионах, — строят специальные переправы для миграции животных. Мы изучаем эти примеры, но они очень дорогие. Поэтому нужно будет смотреть. Потому что потерять краснокнижных животных — еще дороже», — подчеркнул депутат.





Кадры с наездом поезда на краснокнижных антилоп ранее появились в Telegram-каналах. В пресс-службе Забайкальской железной дороги заявили, что проводят служебное расследование по факту произошедшего, в рамках которого в том числе будет дана оценка действиям локомотивной бригады.





Также организован дополнительный инструктаж локомотивных бригад по вопросу появления диких животных у железнодорожных путей. Помимо этого, Забайкальская железная дорога обратится в Даурский заповедник и Минприроды Забайкалья об оперативном обмене информацией о маршрутах миграции дзеренов на плохо просматриваемых участках, где пути прижимаются к отрогам Нерчинского хребта и хребта Кукульбей. Это позволит выработать меры по предупреждению столкновений составов с дикими животными.