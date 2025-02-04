«Преданными могут быть не только собаки»: дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о глубокой привязанности тигров к его отцу Вальтеру

«У моего папы Вальтера Запашного всю жизнь была большая группа животных. И несколько раз в жизни уже возрастных животных он отдавал в хорошие зоопарки. Два раза он сталкивался с моментом, когда, отдав животных в зоопарк, через три-четыре дня их забирал обратно, потому что они там отказывались есть, начинали стрессовать, скучать», — подчеркнул артист.





Из зоопарка звонили, рассказывали о проблемах тигров, и Вальтер Запашный снова забирал их под свою опеку. Настроение и самочувствие зверей быстро приходили в норму.





«Даже такие эгоистичные животные, как тигры, могут влюбляться, эмоционировать и скучать. Я этому был свидетелем еще ребенком», — отметил Эдгард Запашный.





Он рассказал, что к своим хозяевам очень привязываются и слоны. Запашный вспомнил о трагической истории. Цирковая слониха после гибели своего дрессировщика стала агрессивной и вышла из-под контроля, так как не понимала, почему хозяин больше не возвращается. Животное пришлось передать в зоопарк.





Вальтер Запашный — советский и российский артист цирка и дрессировщик, участник легендарной цирковой группы «Братья Запашные». Он ушел из жизни в 2007 году.





Подобные истории привязанности часто случаются среди домашних животных. В соцсетях набрала популярность история про кота из Махачкалы, который больше семи лет живет на могиле своего хозяина. Из-за постоянного нахождения на улице у него начались серьезные проблемы со здоровьем: пневмония, болезни уха, зубов и печени.





Местные жители прозвали кота Хатико. Сейчас его забрали в городскую ветеринарную клинику, а затем планируют отправить в Санкт-Петербург на лечение. Несмотря на все тяжелые испытания, которые выпали на его долю, люди надеются, что этот хвостатый боец еще не растратил свои знаменитые девять жизней.