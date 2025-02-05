Жестокое убийство мальчика под Калининградом. Отчим истязал, мать прикрывала его, а сестру ребенка спасли родственники

В городе Черняховске Калининградской области мужчина убил своего семилетнего пасынка, но вместе с матерью ребенка пытался скрыть преступление. Они утверждали, что 2 февраля мальчик ушел из дома после ссоры в семье. Более полутора тысяч человек (полиция, волонтеры и неравнодушные местные жители) бросились на поиски малыша. Но после очередного допроса родителей вскрылась страшная правда: мужчина убил ребенка и спрятал труп в болотистой местности, а сама мать знала про это.





Детей бил сожитель, а их мать закрывала на это глаза





В семье, где рос первоклассник, воспитывался еще один ребенок — его сестра. Дети периодически подвергались физическому насилию со стороны отчима, призналась впоследствии их мать. Сама женщина, как она сейчас утверждает, боялась спорить с сожителем из-за угрозы расправы и с ней.





Внешне семья ничем не отличалась от других в этом небольшом городке. Мужчина работал дальнобойщиком, мать детей — в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов. Семья не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, отмечали в УМВД по Калининградской области. В сообщении пресс-службы ведомства указывается, что заявлений от субъектов профилактики и граждан по факту противоправных действий в отношении детей в органы внутренних дел не поступало. В МВД добавили, что мать с заявлениями о противоправных действиях в отношении нее также не обращалась.





В полиции сообщили, что в марте 2024 года из детского садика им позвонили, рассказав о синяках на теле мальчика. Мать тогда говорила, что сын получил бытовую травму. С середины января мальчик не ходил в школу из-за болезни. В том числе из-за синяков после «воспитательных мер» со со стороны отчима, утверждают местные жители.





В день трагедии женщина, по ее словам, была на работе. Придя домой и увидев бездыханное тело, мать узнала, что отчим забил пасынка до смерти. Но вместо того чтобы сообщить в полицию, она пошла вместе с сожителем скрывать следы преступления. Тело ребенка было решено закинуть в пакет с кирпичами и утопить в болоте недалеко от дома. После этого «убитые горем» родители вместе с правоохранителями и волонтерами «принимали участие» в поисковой операции.





«Он запугал их всех»





Сейчас мужчина задержан. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Его знакомая отметила, что он всегда был жестоким человеком и угрожал убийством бывшей девушке после расставания.





Бабушка первоклассника также пожаловалась «КП», что отчим запугал всю семью. Они все его очень боялись, призналась женщина. Тем не менее она не ожидала, что дойдет до убийства внука.





Мать мальчика, предварительно, участия в его убийстве не принимала, сообщили в Следственном управлении СК по Калининградской области. Но женщина достоверно знала о смерти сына и все равно вначале заявила о его исчезновении, указали в ведомстве. Пока она подозревается в укрывательстве преступления, уточнили RT силовики. По этой статье она может провести в тюрьме год или отделаться штрафом до 100 тысяч рублей.





Сестре убитого помогают психологи





Уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко рассказала Daily Storm, что сестру первоклассника передали родственникам. «Сестра убитого мальчика находится в безопасности. Она с родственниками. Пока расследуется уголовное дело, вопрос о возврате девочки матери не стоит. Сестре мальчика оказывается помощь, с ней работают психологи», — сказала омбудсмен.





По данным «КП», девочка сейчас с бабушкой. У школьницы также есть родной отец, но они практически не поддерживают связь.





Жители Черняховска рассказали порталу «Клопс», что мальчик, возможно, терпел побои и жестокое обращение не один год. Евгения водила ребенка в ту же группу детского сада, куда ходил погибший малыш. По утверждению женщины, мальчик приходил с гематомами на теле, а один раз у него даже уши были синими, но мать выгораживала сожителя и отказывалась писать заявление.





Еще один житель также утверждает: многие знали, что за закрытыми дверями квартиры, где жила семья, творится неладное: «Поговаривали, что отчим мальчонки — лихой человек, жестокий. Я бы такому не доверял, а мать что?! Любовь-морковь — и все дела. Трагедия, увы, была ожидаема».





«Спи спокойно, малыш! Теперь тебя никто не будет обижать»





Смерть первоклассника никого не оставила равнодушным. В Сети стали появляться пронизанные скорбью ролики с фотографиями мальчика. «Спи спокойно, малыш! Теперь тебя никто не будет обижать», — пишут пользователи под видео.





Кроме того, в разных городах региона появились стихийные мемориалы в память о мальчике. Жители Калининграда, Советска, Немана, Балтийска, Гурьевска, Гусева, Озерска, Светлого и Светлогорска приносят цветы и игрушки.





Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных также прокомментировал убийство первоклассника. Глава региона пообещал разобраться, где система профилактики не заметила проблемы, приведшие к гибели ребенка. По словам Беспрозванных, у него просто не укладывается в голове произошедшее и он потрясен новостями.





«Мы не можем защититься от сокрытого зверства, но можем — от равнодушия. Где и в каком именно моменте система этого не увидела — вот в чем разберусь. Важно предупреждать такие преступления», — написал губернатор в своем Telegram-канале.