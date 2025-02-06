Ремонт дамбы в Орске: надежная защита от паводков или временное решение проблемы

Отремонтированная дамба в Орске прослужит не более трех-четырех лет и нуждается в реконструкции. Об этом Daily Storm сообщил источник, знакомый с объектом. В администрации города подтвердили, что проведенные в прошлом году работы — лишь временная мера. Напомним, что в апреле 2024 года прорыв дамбы привел к масштабному наводнению в городе с населением 180 тысяч человек.





В декабре 2023 года глава Орска Артем Воробьев отчитался перед журналистами о завершении ремонта сооружения. Тогда он заявил, что восстановительные работы практически закончены и проведены на высоком уровне.





«В конце лета были подписаны первые контракты для того, чтобы НИИ провели обследования [дамбы] и либо дали заключение по ее использованию, либо приняли решение, что с ней делать на основании вот этого заключения», — пояснял Воробьев.





Для оценки состояния объекта власти заключили контракт с институтом «Гидропроект» на сумму 110 миллионов рублей. Согласно условиям договора, исследования должны быть завершены к 10 марта 2025 года.





Однако к этому моменту в регионе могут начаться паводки, и пока неясно, выдержит ли дамба новую нагрузку. Кроме того, если эксперты признают сооружение непригодным, остается открытым вопрос: успеют ли чиновники принять меры до начала весеннего половодья.





Как рассказал источник Daily Storm, временный ремонт включал заделку четырех проранов — разрушенных участков дамбы. Это позволит сооружению выдержать ближайшие паводки, но в дальнейшем объект потребует полной реконструкции.





«В дамбе были заделаны четыре прорана (пролет плотины. — Примеч. Daily Storm) под грядущие паводки, на время реализации контракта [по обследованию объекта]. Это отремонтированное сооружение будет использоваться ближайшие три-четыре года, на время исследований и строительных работ. Пока будет эксплуатироваться существующая отремонтированная дамба», — пояснил собеседник издания.





Специалисты подчеркивают, что избежать новых аварийных ситуаций можно, если соблюдать правила эксплуатации. Весной 2024 года разрушение дамбы произошло из-за несвоевременно принятых мер по ее техническому обслуживанию. Этот факт ранее подтверждала прокуратура.





«Как я сказал, специалисты будут смотреть, в какой степени можно будет использовать существующие сооружения. Их часть точно попадает под реконструкцию», — подчеркнул источник.





Начальник управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Орска Рафик Рахматуллин заявил Daily Storm, что восстановительные работы и заделку проранов специалисты провели еще в 2024 году. Однако он подтвердил, что это не постоянное решение в защите от затоплений.





«Работы на проранах защитной дамбы города Орска осуществлены в целях предотвращения повторения ЧС, произошедшей в 2024 году, и являются временной мерой», — поделился Рахматуллин.





Чиновник отказался предоставлять Daily Storm предварительные итоги обследования дамбы. Он сослался на то, что промежуточные заключения не предусмотрены контрактом.





5 апреля 2024 года из-за высокого уровня воды в реке Урал вода прорвала дамбу и хлынула на Орск. По данным правительства региона, на 8 апреля подтопленными оказались почти семь тысяч домов, а из города эвакуировали более двух тысяч человек. Большинство людей тогда разместили в ПВР.





Владельцам пострадавшего от паводка жилья власти начали выдавать жилищные сертификаты. Как сообщал губернатор Оренбургской области 24 сентября 2024 года в своем Telegram-канале, было выдано более трех тысяч свидетельств.