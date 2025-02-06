В Общественной палате рассказали, как обучение психологии помогает семьям участников СВО

«Это как в самолете — сначала наденьте маску на себя, а потом на своих близких». Эта фраза звучала особенно часто на встрече участников проекта, который помогает справляться с утратой и обрести смысл жизни тем, кто потерял родных на фронте. В Общественной палате России подвели итоги первого этапа программы «Своя сила», в рамках которой родственники бойцов бесплатно обучаются психологии. Они учатся помогать себе, а затем — тем, кто сталкивается с похожей болью.





Люди рассказывали о своем пути, о страхах и боли, через которую пришлось пройти. Кто-то едва сдерживал слезы, кто-то, напротив, говорил твердо и спокойно, потому что за эти месяцы научился жить с утратой.





Зоя Бахматова потеряла на передовой брата и друзей. Принять это оказалось невозможным, но она уверяет, что обучение стало для нее спасением.





«Горе со временем не становится меньше. Это мы становимся больше этого горя. Проходит время, у нас появляются ресурсы. Конечно, я никогда не отпущу эту ситуацию до конца. Частичка моего брата останется со мной. Но мы встречаемся, обсуждаем все это, и становится легче», — говорит она.





Елена Романенко лишилась мужа в феврале 2024 года. Он был ее опорой, человеком, на котором держалась семья. После его смерти она осталась одна с детьми и не знала, как жить дальше.





«Изо дня в день у меня появлялась уверенность в себе, вера в то, что я могу идти дальше. И в этом сообществе людей, которые чувствуют то же, что и я, не стыдно чего-то не знать, не понимать, а иногда просто рыдать. Преподаватели построили наши уроки так, что порой это были мощнейшие терапевтические сессии. Они нас вытаскивали, а теперь и мы можем вытаскивать других», — рассказывает она.





Виктория Солянникова пережила первый год после смерти мужа как в тумане. Он был единственным мужчиной в семье, и когда его не стало, она осталась одна с дочерьми и пожилой свекровью. Программа помогла ей найти новые ориентиры.





«Горе нужно принять, прожить его, но при этом находить точки опоры, чтобы двигаться дальше. Ты учишься замечать радости и счастливые моменты в обычной жизни. Здесь мы одна большая семья, все свои», — говорит Виктория.





Но в проекте участвуют не только женщины. Есть и мужчины, которые потеряли сыновей. Айсар Кульсарин использует полученные знания не только для себя, но и для бойцов на передовой.





«Я еще и волонтер теперь, общаюсь с ребятами на фронте. Дело большое, знаете ли. В проект пришел, чтобы объединиться, нашел там друзей. Теперь мы поддерживаем друг друга», — делится он.





Во время конференции говорили и о детях. О тех, кто в День защитника Отечества не сможет вручить папе открытку, нарисованную своими маленькими руками. О тех, кто молчит о своей боли и прячет ее глубоко внутри.





Мама троих детей Виктория Хаглышева после гибели мужа сначала не хотела признавать случившееся. Ей казалось, что он просто пропал без вести. Она справлялась одна, но не замечала, что рядом ее дети, которым тоже нужна поддержка.





«Благодаря курсу я стала замечать их боль. Они не показывали ее, ходили в школу, говорили, что все нормально. А это было не так. Теперь я говорю с ними, учу их помнить, но не бояться этой памяти. И теперь я провожу патриотические уроки для детей в школах», — говорит она.





Одна из мам рассказала, что сначала не хотела вести дочь в детский сад 23 февраля — там будут рассказывать о папах. А у ее ребенка папы уже нет. Но благодаря программе она поступила иначе: они вместе открыли альбом, вспомнили отца, поговорили о нем. И это стало для девочки важным шагом.





Программа длится семь месяцев, и на втором потоке, который стартует в феврале, ждут новых участников.