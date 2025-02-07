Шьют форму зекам и футболки МЧС, а большинство девушек осуждены за наркотики: что известно о колонии, где сидит режиссер Евгения Беркович

Театрального режиссера Евгению Беркович (включена Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремизму и терроризму) этапировали в колонию общего режима в Костромской области. Об этом сообщили ее адвокаты. Соседками Беркович в колонии стали осужденные за наркотики и девушка, которая по заданию ВСУ хотела поджечь военкомат.





Начальник исправительного учреждения Анна Хрусталева заявляла в конце декабря 2024 года, что в ИК-3 в основном сидят за распространение, торговлю и употребление запрещенных веществ. Также небольшую долю составляют женщины, которые получили срок за убийство, в том числе на бытовой почте. По словам полковника, самой молодой арестантке 19 лет, но есть и пенсионеры старше 60.





В этой колонии также отбывает срок 20-летняя Валерия Зотова. Девушку осудили за попытку поджога пункта сбора помощи мобилизованным в деревне Карабиха под Ярославлем. По версии силовиков, она действовала по заданию ВСУ. За подготовку к террористическому акту суд назначил Зотовой наказание в виде шести лет лишения свободы.





Осужденные шьют как летнюю, так и зимнюю спецодежду, а заказы поступают даже из Москвы, поведала журналистам полковник Анна Хрусталева. Помимо прочего, в колонии шили футболки для спасателей и форму для зеков из мужских исправительных учреждений, следует из данных госзакупок.





Для сидельцев ИК-3 организованы танцевальный, вокальный и поэтический кружки, рассказывала Анна Хрусталева. В соцсетях исправительного учреждения пишут, что в начале января 2025-го в ИК прошел конкурс «Правители народов мира». Участницы отшили костюмы разных народов мира: Японии, Египта, Шотландии, Турции, Африки и Индии. Свои изделия они продемонстрировали на подиуме.





ИК-3 в поселке Прибрежный расположена в 20 километрах от Костромы. Учреждение было образовано в 1963 году. Оно рассчитано почти на 1000 человек, но в настоящее время, по словам администрации колонии, заполнено примерно на 60%.





Евгению Беркович, как и сценариста Светлану Петрийчук (внесена в перечень экстремистов и террористов), в июле прошлого года приговорили к шести годам лишения свободы. Женщины были признаны виновными по делу об оправдании терроризма за постановку спектакля «Финист — Ясный Сокол». Они больше года провели в СИЗО. В декабре суд смягчил им приговор. Беркович назначили пять лет и семь месяцев колонии, Петрийчук — пять лет и десять месяцев.





Пьеса «Финист Ясный Сокол» рассказывает истории женщин, которые знакомились в соцсетях с приверженцами радикального ислама и уезжали в Сирию. Следствие увидело в постановке признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства»*. Ранее спектакль был удостоен нескольких театральных премий «Золотая маска».





С самого начала процесса женщины отвергали предъявленные им обвинения. Писатель Захар Прилепин отмечал, что не увидел оправдания терроризма в работе Беркович и Петрийчук. По словам Прилепина, он не смотрел спектакль «Финист — Ясный Сокол», ставший причиной возбуждения дела, но в прочитанных им по этому делу текстах не нашел состава преступления.





ТАСС со ссылкой на правоохранителей сообщал, что у режиссера появится возможность попросить об УДО в июле 2027 года, после истечения трех четвертей срока наказания, а у драматурга — в сентябре того же года.