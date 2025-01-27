Учебники от «Просвещения» подорожали вдвое за последние четыре года

С 2021 года цены на некоторые учебники от издательства «Просвещение» выросли на 102%, выяснил Daily Storm на основании данных госзакупок. Резкий рост стоимости начался в 2022 году, после введения очередных санкций против России, однако ценники продолжали увеличиваться и в последующие годы. В результате Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала издательство выплатить государству два миллиарда рублей за нарушение антимонопольного законодательства.





ФАС зафиксировала высокие цены на учебники по русскому языку, биологии и истории. Анализ закупок одной из школ Санкт-Петербурга показал, что с 2021 года стоимость книг по отдельным предметам выросла примерно на треть.





Например, в 2021 году учебники по русскому языку для семиклассников закупали по цене 307 рублей за экземпляр, а к 2024 году они уже стоили 623 рубля. Аналогичный скачок произошел с пособиями по биологии — их стоимость для 6-9 классов выросла с 400 до более чем 800 рублей за четыре года.





Менее заметным оказался рост цен на учебники по истории. Так, в 2021 году пособия для шестиклассников обходились школе в 203 рубля за единицу, а в 2024 году их цена составила 365 рублей, что на 79% больше.





Схожая тенденция наблюдалась и с учебниками по обществознанию. За четыре года их стоимость выросла на 73%, причем основной скачок произошел в 2022 году, когда ЕС ввел новые санкции против России.





Весной 2024 года ФАС начала разбирательство в отношении «Просвещения». Служба выявила, что издательство, будучи монополистом, завышало цены на учебники. В январе 2025 года ведомство обязало компанию вернуть в бюджет государства два миллиарда рублей, полученных в результате нарушения антимонопольного законодательства.





Генеральный директор «Просвещения» Михаил Кожевников подтвердил Daily Storm, что у Антимонопольной службы возникли претензии к компании. В издательстве будут продолжать выяснять детали разбирательства, чтобы «понимать, что там и откуда».