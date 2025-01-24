Как бездействие краснодарских властей оставило трехлетнего сына героя СВО в руках насильников

Информация о том, что трехлетний Влад в Тимашевске подвергается насилию со стороны матери и отчима, появилась в Сети 12 января. Отец мальчика погиб на СВО осенью. Побои заметила его тетя, приехавшая в гости на праздники. Она обратилась в местный отдел по вопросам семьи и детства при администрации округа и в полицию с просьбой забрать малыша, но никто разбираться не стал. Тогда женщина решила добиться огласки истории. Дело дошло до прокуратуры. Сама мама Влада, по сообщениям в СМИ, объяснила ей свои действия тем, что не справляется с сыном.





После осмотра у врачей малыша отпустили домой. Детский омбудсмен Краснодарского края Татьяна Федорова не захотела препятствовать Тимашевскому отделу опеки, о чем сообщила Daily Storm в официальном письме. Родная тетя мальчика не остановилась и добилась проверки от Следственного комитета и прокуратуры региона, которые выявили нарушения вышеперечисленных органов.





«Факты допущенных нарушений, выразившихся в непринятии мер к своевременному изъятию ребенка из семьи, отсутствии надлежащего межведомственного взаимодействия между уполномоченными органами и учреждениями системы профилактики, нашли свое отражение во внесенном прокурором Тимашевского района начальнику ОМВД России по Тимашевскому району представлении, которое находится на рассмотрении», — ответили в прокуратуре Daily Storm на вопрос о принятии мер к ведомствам за нарушения .





Сейчас мальчик находится в безопасности. Его поместили на время в Тимашевский социально-реабилитационный центр, добавили в официальном письме представители прокуратуры региона. Семья ребенка поставлена на профилактический учет, а на его мать завели уголовное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ей грозит до трех лет колонии.





Напомним, Андрей Палий — глава Тимашевского района, где произошла эта история — уже становился объектом скандальных обсуждений СМИ. Совсем недавно в Сеть попала аудиозапись, на которой чиновник резко высказался в отношении погибших бойцов СВО и их семей, заявил, что не обязан участвовать в оказании почестей военнослужащим, и пожаловался на неприятный запах из гробов.





Сам Палий рассказал Daily Storm, что тоже в курсе инцидента с Владом из Тимашевска. Он держит связь с уполномоченными ведомствами по этому делу, но на уточняющие вопросы о его личной помощи расследованию и мальчику отвечать отказался.