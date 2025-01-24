Скандал в Красноярске: военком опроверг подлинность письма о переносе экзаменов

В Красноярске разгорелись споры вокруг предполагаемого обращения военного комиссара Виктора Нечипоренко к местному филиалу Академии труда и социальных отношений. Согласно документу, опубликованному правозащитной организацией «Школа призывника», комиссар якобы потребовал перенести экзамены для студентов, подлежащих призыву, на даты до 20 мая. Однако руководство академии и сам Нечипоренко отвергают подлинность этого заявления.





Референт ректора академии Ангелина Щипулина подчеркнула, что вуз готов идти навстречу студентам, но оспорила факт получения подобных обращений. «У нас были случаи, когда студенты защищали дипломы досрочно, но это всегда единичные ситуации, а не массовое решение. Сейчас никаких требований к нам не поступало, и перенос государственной итоговой аттестации (ГИА) возможен только по решению Москвы, а не филиала», — пояснила она.





Директор красноярского филиала академии Сергей Гришаев также заявил, что никаких официальных писем от военкома на его имя не поступало.





Сам Виктор Нечипоренко в беседе с Daily Storm категорически опроверг свою причастность к документу. По его словам, заявление является подделкой: на нем стоит чужая подпись и несуществующий инвентарный номер.





«Автор документа явно не знаком с терминологией и допустил серьезные ошибки. Например, студенты являются призывниками, а не гражданами запаса, как сказано в письме. Более того, молодые люди 2004–2005 годов рождения сейчас заканчивают максимум техникумы, а не вузы», — отметил он.





Нечипоренко обвинил «Школу призывника» в распространении фейковых материалов ради популяризации идей уклонения от службы. «Люди верят в это, не задумываясь», — добавил он.





В то же время правозащитники утверждают, что документ подлинный. В своем Telegram-канале «Школа призывника» опубликовала якобы копию обращения, в котором Нечипоренко ссылается на указ президента о призыве граждан, пребывающих в запасе, и просит ускорить сдачу экзаменов для студентов-призывников.





Юрист Артем Мугунянц пояснил, что подобные обращения от военных комиссаров не редкость, однако они носят исключительно рекомендательный характер.





«По закону военкоматы не имеют права вмешиваться в учебный процесс. Такие письма можно рассматривать только как просьбы. Если вуз идет на перенос экзаменов, студентам важно подготовить документы, подтверждающие право на отсрочку по состоянию здоровья, и пройти медицинское обследование», — отметил он.





Мугунянц подчеркнул, что подобные инициативы военных комиссаров часто нацелены на то, чтобы призывники не успели поступить в магистратуру или аспирантуру. «Эти обращения нужны только для того, чтобы ускорить отправку выпускников», — заключил он.