Очищенный от нефтепродуктов песок нельзя вернуть на пляжи Краснодарского края

Очищенный черноморский песок можно будет использовать для отсыпки откосов дорог и разделения слоев на полигонах ТБО, но не на пляжах. Об этом Daily Storm рассказали на предприятиях, которые борются с последствиями разлива мазута из танкеров «Волгонефть». Как отмечает Вера Терехова, заведующая лабораторией экотоксикологического анализа почв МГУ имени Ломоносова, песок после той же термической очистки может быть в саже. Решить проблему сейчас пытаются ученые.





Как сейчас очищают загрязненный песок





На данный момент переработкой смеси песка и мазута занимаются четыре специализированных предприятия: «Сириус», «Биопотенциал», «Агентство «Ртутная Безопасность» и «Экобио». Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края. Сотрудники предприятий очищают грунт термическим и микробиологическим способами.





Первая технология достаточно проста. Сначала готовится смесь из песка и измельченной древесины. А потом ее отправляют в печи. Щепа сгорает вместе с мазутом, и остается только песок.





При микробиологическом способе используют биопрепараты с бактериями, рассказала Daily Storm директор предприятия «Сириус» Дженнифер Корбула.





«Берется загрязненный песок и измельченная лузга для более хорошей аэрации (насыщения кислородом. — Примеч. Daily Storm). Сверху это все заливается смесью бактерий-нефтедеструкторов. Далее машина-ворошитель будет ездить сверху и перемешивать эту смесь. <...> По итогу цикла обработки у нас получится компост», — описала процесс руководитель предприятия.





Однако «Сириус» еще не приступил к очистке мазутного грунта. Специалисты предприятия проводят испытания метода переработки смеси песка и нефтепродуктов бактериями, отметила Корбула. Она ожидает запуск работы над первой партией загрязненного грунта в феврале.





Биопрепаратами также очищают песок в компании «Экобио». Как рассказал Daily Storm ее руководитель Станислав Федоров, на полигоне предприятия приступили к переработке, но очищенного продукта еще нет. По его словам, дело в том, что микробиологический процесс очистки завязан на погодных условиях. Бактерии неактивны при температурах до 10 градусов тепла. Мужчина рассчитывает получить первые результаты работы к концу февраля.





«Я думаю, что получится очистить площадку временного накопления загрязненного грунта до 1 апреля. Там же подключились другие предприятия. На них тоже вывезут замазученный песок», — поделился своими ожиданиями Федоров.





Согласно данным оперштаба Кубани, на момент написания материала на площадку продолжает поступать загрязненный грунт.





Можно ли вернуть песок на пляжи Анапы?





Руководители микробиологических предприятий признаются, что полученный после очистки загрязненной смеси грунт нельзя возвращать на Черноморское побережье.





«На сегодняшний день я не знаю никаких практик по вовлечению любого отхода после утилизации или обезвреживания в хозяйственный оборот. Например, если мы говорим про песок — неважно, каким способом его переработали, обезвредили — его можно использовать только в технических целях, не для населения», — рассказал руководитель «Экобио» Станислав Федоров.





«Даже если использовать технологию термодеструкционного обезвреживания и утилизации (сжигания в печи. — Примеч. Daily Storm), то песок уже будет невозможно использовать на морском побережье», — заявил Денис Гаржа, директор еще одного предприятия, «Биопотенциал», которое производит утилизацию микробиологическим и термическим способами.





Специалисты отмечают, что переработанный грунт годится только для рекультивации, отсыпки откосов дорог, для разделения слоев на полигонах ТБО, но не для пляжей. Утилизированная в печах смесь тоже может использоваться исключительно в технических целях.





«Есть вопросы в измерении степени очистки переработанного песка. Это головная боль сейчас у всех химиков. Они хотят, чтобы мы, биологи, показали, что грунт очищают, но тут нужен комплекс методов. После печи песок будет грязный, весь в золе. Например, мы тестируем шлак от угля, и даже там сомневаются, когда пятый класс опасности, а когда — четвертый», — объяснила трудности возвращения песка на пляжи Вера Терехова, заведующая лабораторией экотоксикологического анализа почв МГУ имени Ломоносова. Она работала с неочищенными образцами грунта с пляжей Кубани.





Чиновники Кубани сообщили, что ученые прорабатывают процедуру очистки песка с возможностью его возврата на берег. Исследованиями занимаются в лабораториях отечественных вузов и НИИ в Краснодарском крае и Москве, заявили в оперштабе. По данным портала Наука.рф, в состав рабочей группы вошли ученые из 14 вузов.





По состоянию на утро 23 января с побережья Краснодарского края вывезено более 171 тысячи тонн песка, следует из сообщений МЧС России в Telegram-канале. Загрязненный грунт вывозят на площадку временного хранения на хуторе Воскресенский. На месте сбора приступили к просеиванию песка с помощью вибрационной установки. Выбросы мазута также имеются на берегу Азовского моря, сообщили власти Краснодарского края. За последние сутки там собрали 130 килограмм загрязненной почвы.





Экологическая катастрофа в Керченском проливе произошла после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря. Корабли перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, сообщили экстренные службы. Топливо вылилось в море.





Через два дня после аварии, 17 декабря, нефтепродукты начало выносить на берег Кубани, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Для ликвидации последствий катастрофы к местам выбросов направили сотрудников МЧС России и волонтеров.