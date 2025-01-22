В РПЦ прокомментировали лекцию священника вологодским чиновникам о «природе греха и способах достичь царства небесного»

Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва прочитал лекцию чиновникам Вологодской области «о природе греха и способах достичь царства небесного». Инициатором такой беседы выступил глава региона Георгий Филимонов, отметивший, что это поможет подчиненным в работе. В РПЦ заметили, что подобные лекции не будут лишними для чиновников.





«Нельзя не напомнить, что в обществе есть стабильный интерес к получению новых знаний, в том числе и сообществе чиновников. Думаю, что и знания о православии будут востребованы», — заявил Daily Storm замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.





Он добавил, что РПЦ выступает за любые формы церковно-общественной коммуникации, содействующие христианскому свидетельству и укреплению традиционных ценностей в обществе.