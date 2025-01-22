В РПЦ прокомментировали лекцию священника вологодским чиновникам о «природе греха и способах достичь царства небесного»

Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва прочитал лекцию чиновникам Вологодской области «о природе греха и способах достичь царства небесного». Инициатором такой беседы выступил глава региона Георгий Филимонов, отметивший, что это поможет подчиненным в работе. В РПЦ заметили, что подобные лекции не будут лишними для чиновников.
«Нельзя не напомнить, что в обществе есть стабильный интерес к получению новых знаний, в том числе и сообществе чиновников. Думаю, что и знания о православии будут востребованы», — заявил Daily Storm замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Он добавил, что РПЦ выступает за любые формы церковно-общественной коммуникации, содействующие христианскому свидетельству и укреплению традиционных ценностей в обществе.
Ранее глава Вологодской области Георгий Филимонов написал в своем Telegram-канале, что местным госслужащим прочитали лекцию о важности соблюдения Божьих заповедей. Подобные беседы будут проходить в областном правительстве каждый месяц, указал он.
По мнению губернатора, лекции помогут развить в чиновниках «внимание и чуткость к ближнему, лучшие человеческие качества» и положительно повлияют на эффективность их работы. Для желающих послушать митрополита Вологодского и Кирилловского Савву не хватило мест в зале, похвастался Филимонов.
Ранее сообщалось, что 1 марта в Вологодской области вступит в силу закон об ограничении реализации спиртных напитков. Кроме того, в регионе запустили губернаторскую программу улучшения демографии «Семья — оплот Русского Севера» с целым комплексом мер поддержки материнства и детства.