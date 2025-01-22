«Копали картошку в огороде, а дроны летали над головой»: история 76-летней пенсионерки, пережившей оккупацию в Курской области

Скоро у меня начал садиться телефон. Ну я вышла на холм, позвонить дочке. Меня увидел хохол, подошел и говорит:

— Что вы делаете?

— Да звоню.

— А где вы живете?

— Жили. Сгорел вот дом. В подвале сидим.





Он пришел, увидел, что у нас ничего нет, посмотрел погреб. Телефон забирать не стал. Я ему рассказала, как мы живем: «Вот, сидим тут, пить и есть нечего». — «Подождите, я вечером приду, и вам покушать принесу», — ответил он и ушел.





Вечером слышим, стучится этот же солдат. Ну заходите. Зашел, дал еды. Поинтересовался, что нам еще принести, но мы отказались от помощи.





Он рассказал, что сам он из Украины, а раньше ездил в Москву на заработки. Говорит, что война эта — неправильная, мол обе страны не правы. Ну он торопился, и ушел. Обещал вернуться на следующий день, но так и не пришел.





Начали думать, как выходить





Ближе к концу августа 2024 года бои стали интенсивнее. Армия России подходила к населенному пункту, наносила авиационные и артиллерийские удары по скоплениям врага. В это время бабуля и ее родственники решили бежать из села.





— Ближе к концу августа мы уже начали между собой говорить, что нужно выходить из оккупации. А куда? Мы не знали, где хохлы, а где наши. Помним только, что раньше ездили через речку в сторону Курска.





Одним утром мы поели, взяли бидон и пошли за водой к речке. Она была в 500 метрах, но мы боялись ходить туда. До этого набирали воду всего два раза. Решили идти втроем. Если погибать, то вместе! Уже на берегу жена моего брата полезла в воду. Мы спросили: «Куда ты?». Она кивнула и пошла дальше. «Сейчас мы сходим за документами и вместе пойдем», — сказали мы ей и скорее домой за документами. Свои-то документы она взяла!





Пришли, а ее нет. Она глухая и кричать нельзя. Ну мы ее не смогли найти, и побежали сами. Речка наша была широкая, но местами неглубокая. Мы знали, где помельче, и там прошли. Воды было по пояс. Это был сентябрь, уже холодно, но я не ощущала температуру воды. Вышли, все в грязи. А на том берегу стоят ограждения: три ряда зубьев дракона, обтянутые проволокой, и глубокие рвы. Ну мы пошли к мосту, где их не было.





Как потом оказалось, родственница наша пошла в другую сторону. Ночью на берегу спала, а утром перешла речку обратно и вернулась в село. Ее потом живую нашли наши военные.





Когда бежали, никто нас не догонял, а хохлов мы не видели. Издалека и вокруг слышали стрельбу, да над головой все пролетало.





Мы не знали, где были наши, а где — враг. Просто пошли в сторону райцентра. Слышим, нас зовут: «Идите сюда. Быстрее-быстрее!» Это были наши военные. Мы пришли, они спросили, есть ли у нас документы, посмотрели, что мы взяли с собой. Позвали нас с собой в лес, накормили, напоили, лекарства дали. Потом говорят: «Не волнуйтесь, мы вас сейчас на машинах увезем». И вечером привезли в больницу.