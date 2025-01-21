На Камчатке расследуют массовую вспышку гепатита: экс-сотрудница онкодиспансера уверяет, что раньше нарушений не было

О массовом заражении вирусом гепатита B и C на Камчатке стало известно на прошлой неделе. Как сообщил глава регионального минздрава Александр Гашков 20 января, на данный момент выявлено 50 заболевших. Очагом инфекции стал кабинет компьютерной томографии в краевом онкодиспансере.





Бывшая сотрудница диспансера, которая проработала там пять лет и покинула учреждение в 2020 году, рассказала Daily Storm, что во время ее работы санитарные нормы соблюдались. При этом она отметила организационные проблемы, которые не решаются годами: врач до сих пор числится в списках действующих специалистов на сайте диспансера, и к ней все еще можно записаться.





«Про это [вспышку вируса] я ничего не знаю, я там уже не работаю, ушла в 2020 году. Ну, видимо, с сайтом у них как были проблемы, так и остались. Когда еще работала там, никаких нарушений в области антисанитарии не было», — пояснила собеседница.





Бывший врач также отметила, что коллектив медучреждения с тех пор полностью сменился, и у нее не осталось коллег, которые могли бы прокомментировать текущую ситуацию. По ее словам, в диспансере всегда была высокая текучка кадров.





Информация о массовом заражении вирусом впервые появилась в сети 18 января. СМИ предполагают, что реальное число пострадавших может быть значительно больше 50 человек, так как компьютерную томографию с контрастом ежемесячно проходило около 1000 пациентов.





Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью по неосторожности. Одновременно в Камчатском крае идет эпидемиологическое расследование, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.





Минздрав региона организовал забор анализов для всех пациентов, проходивших процедуру КТ в 2023-2024 годах, на что выделено дополнительное финансирование. По последним данным, 17 из 50 зараженных уже выздоровели.