Хинштейн предупредил об опасностях чиновников, уезжающих на отдых за границу

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предупредил об опасностях чиновников, уезжающих в отпуск за границу. До этого политик возмутился поездкой в Индию регионального министра по охране объектов культурного наследия Ирины Мусьял.





«В текущей ситуации с СВО, ведения гибридной войны против России и особого статуса Курской области бесконтрольный выезд за границу — неправильно. Поэтому не согласование, а именно уведомление руководства быть должны. И такой порядок будет разработан и принят. Это делается в том числе и с точки зрения безопасности самих государственных и муниципальных служащих. Потому что, находясь за рубежом, они могут стать объектами провокаций и каких-либо враждебных действий», — заявил Daily Storm Александр Хинштейн.





Глава региона пояснил, что, когда критиковал уехавшую в Индию Мусьял, просто высказывал свое мнение с точки зрения морали, поскольку считает, что выезжать за границу из воюющего региона, где тысячи людей остались временно без жилья, — неправильно.





Врио губернатора обратил внимание на то, что Индия — дружественная России страна. «И в этом смысле мое недоумение вызвал не сам факт ее выезда в Индию. А то, что я узнаю об этом на заседании правительства. Не от самой Мусьял до того, как она пересекла российскую границу», — добавил он.





«Никаких мер к Мусьял по ее возвращении в Курскую область применено не будет. Потому что формально она ничего не нарушила. Она не является секретоносителем и не обязана уведомлять о своем выезде за пределы РФ, а тем более их согласовывать. Но здесь каждый волен выбирать, как считает нужным», — отметил Хинштейн.





До этого на встрече с местными жителями глава региона признался, что не доверяет курским чиновникам. По некоторым из них уже направлены материалы в правоохранительные органы, заметил Хинштейн. Он также запретил чиновникам удалять комментарии, оставляемые под их записями в соцсетях, и выступил с критикой госслужащих, освещающих ситуацию на передовой. Хинштейн назвал эти действия неправильными, пояснив, что все доступные для публикации данные размещаются на информационных ресурсах Минобороны.





Ранее депутат Курской областной думы Максим Васильев опубликовал в соцсетях видео со своего отдыха в Мексике. На кадрах он вместе с женой наливал в стакан пиво, поздравлял всех с Новым годом и желал «много денег и хорошего настроения».





Отдых Васильева был раскритикован главой Республики Алтай Андреем Турчаком, назвавшим ролик «верхом цинизма и бесчеловечности», и тогдашним губернатором Курской области Романом Старовойтом, а также жителями приграничья. В итоге Васильев сложил полномочия, но посчитал критику в свой адрес «раздутой». После истории с Васильевым в ряде регионов власти «настоятельно рекомендовали» чиновникам ограничить поездки на отдых за границу, писал «Коммерсантъ».