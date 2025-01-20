Летающий автомобиль против законов: реальность или утопия?

Московское конструкторское бюро «Филатов» собирается испытать свою инновационную разработку — летающую машину «ИФ-9», об этом рассказали Daily Storm. Пока это не полноценный транспорт, а уменьшенная модель с дистанционным управлением. Но генеральный директор Иван Филатов уверен: если появятся инвесторы, будет и серийное производство. А вот чтобы эта технология стала частью нашей жизни, придется менять законы. Сегодня летающие автомобили технически приравниваются к малой авиации. А это значит, что о полетах над городами и селами можно забыть.





«Законодательная база по таким транспортным средствам ни в одной стране мира не сформирована», — говорит Daily Storm Филатов.





По мнению изобретателя, развитие технологий всегда подталкивает государство к действиям. В качестве примера он приводит курьеров: сначала их велосипеды и мопеды были просто средствами передвижения, а когда службы доставки заполонили улицы, власти экстренно ввели для них правила. То же самое, думает Филатов, случится и с летающими авто.





Что касается управления, то разработка бюро предусматривает два варианта: пилотируемый и беспилотный. Для первого нужно будет обзавестись водительскими правами, аналогичными лицензии пилота, ведь устройство ближе к самолету, чем к автомобилю. Беспилотный режим теоретически не потребует от пассажиров специальных навыков, но до практической реализации еще далеко.





Энергетический вопрос пока остается открытым. Как будет питаться летающий автомобиль и насколько большие расстояния сможет преодолевать, еще только предстоит выяснить. Но Филатов убежден: у его команды есть все шансы повторить успех первых самолетов, которые тоже когда-то едва поднимались в воздух.





Основная задача модели «ИФ-9» в масштабе 1:5 — доказать, что технология способна работать. Машина использует большие винты, которые в сложенном состоянии помещаются в кузове. Если испытания пройдут успешно, бюро перейдет к разработке полноценного прототипа. Для этого, как подчеркивает Филатов, нужны инвестиции и терпение.





Разработка летающих автомобилей требует колоссальных затрат — десятки миллионов рублей на стадии проектирования и прототипирования, отмечает Евгений Тырнов, сооснователь Decart IT-production. Например, компания компания «Транспорт будущего» вложила около пяти миллиардов рублей в разработку беспилотников. Несмотря на такие вложения, проект до сих пор не завершен. Стоимость летающего автомобиля для потребителя, по словам эксперта, поначалу может составлять 10-50 миллионов рублей. Однако, как и любая технология, со временем такие авто станут дешевле.





При этом законодательство и инфраструктура пока совершенно не готовы к внедрению таких машин. По словам Тырнова, регулировать полеты в России могла бы Росавиация, аналогично тому, как в Европе этим занимается Европейское агентство безопасности полетов, а в США — Федеральное управление гражданской авиации. Но инфраструктурный вопрос сложнее. Летающим автомобилям понадобятся взлетно-посадочные полосы и станции для заправки или подзарядки. Однако пока неясно даже, на каком топливе они будут работать.





Кроме того, существуют еще две серьезные причины, тормозящие массовое производство. Первая — ограничения электрических технологий. Сегодня большинство проектов летающих авто предполагают использование электродвигателей, которые пока не способны обеспечивать быструю и дальнюю транспортировку. Вторая причина — безопасность. В условиях СВО такие полеты могут быть особенно рискованными.

﻿

Немцы тоже отметились: в 2017 году Airbus показал электромобиль, который летает и сам прокладывает маршрут. А в 2023-м китайская GAC заявила о разработке еще одного чудо-агрегата. Электромобиль с вертикальным взлетом и посадкой не требует управления — только легкой корректировки маршрута. Правда, сколько он будет стоить, китайцы пока молчат.